Компания утверждает, что в марте цена была самой большой с момента запуска соединения ЛЭП со Швецией NordBalt в начале 2016 года.

"Средняя температура в марте была на пять градусов ниже, чем в прошлом году. С преобладанием низкой температуры в регионе растет спрос и повышается цена", - отметила в пресс-релизе временный директор Energijos tiekimas Диана Казакевич.

По ее словам, на цену повлияло и снижение на 14% производства электроэнергии на ветряных установках в Скандинавии, что обусловило падение предложения дешевой электроэнергии.

В Латвии цена на электроэнергию за год выросла на 50,4% до 46,09 евро, в Эстонии – на 46% до 45,32 евро.