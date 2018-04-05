В марте этого года, по сравнению с мартом 2017 года, электроэнергия в Литве подорожала на 50,4% до 46,08 евро за мегаватт-час, сообщил независимый поставщик электроэнергии Energijos tiekimas.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Компания утверждает, что в марте цена была самой большой с момента запуска соединения ЛЭП со Швецией NordBalt в начале 2016 года.

"Средняя температура в марте была на пять градусов ниже, чем в прошлом году. С преобладанием низкой температуры в регионе растет спрос и повышается цена", - отметила в пресс-релизе временный директор Energijos tiekimas Диана Казакевич.

По ее словам, на цену повлияло и снижение на 14% производства электроэнергии на ветряных установках в Скандинавии, что обусловило падение предложения дешевой электроэнергии.

В Латвии цена на электроэнергию за год выросла на 50,4% до 46,09 евро, в Эстонии – на 46% до 45,32 евро.

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