Изменения цен были обусловлены повышением стоимости электроэнергии в четвертной ценовой зоне Швеции, откуда Литва обычно закупает более дешевую электроэнергию по морскому кабелю NordBalt, сообщил независимый поставщик электроэнергии Energijos tiekimas.
"Ценовые изменения электроэнергии в Литве обусловлены продолжающимся ремонтом атомных электростанций в Скандинавии и снижением производства на ГЭС. В Литве цена также значительно выросла по причине сокращения на 79% потока электроэнергии из Латвии", - отметила в пресс-релизе временный руководитель Energijos tiekimas Диана Казакевич.
В июне, в Четвертой шведской зоне цена на электроэнергию составила 46,61 евро за мегаватт-час и была на 23% больше, чем в мае. Это крупнейший показатель цены на электроэнергию в этой зоне с лета 2012 года.
Цена в эстонской зоне торгов биржи Nord Pool составила 47,79 евро за мегаватт-час, в латвийский – 50,91 евро за мегаватт-час.
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