Разница в цене на электроэнергию между Литвой и Четвертой ценовой зоной Швеции была на 70% меньше, чем в июне и составила 1,35 евро за мегаватт-час.
Руководитель департамент развития и поддержания бизнеса Energijos tiekimas Диана Казакевич сообщила, что эта разница была одной из самых низких в этом году. Обычно это должно означать и низкие цены на электроэнергию в Литве.
"Все же в последнее время значительно снизившаяся генерация электроэнергии из возобновляющихся источников в Скандинавии повышает цены во всем регионе. Если сравнивать с июнем, то на 41,4% упало производство на ветряных установках, на 7,8% сократилось производство на ГЭС, а пропускная способность российско-финского соединения ЛЭП составила лишь треть привычного потока, что также повышало ценую на электроэнергию ночью", - отметила Д. Казакевич в пресс-релизе.
В июле, в литовской зоне торгов биржи Nord Pool цена на электроэнергию составила в среднем 54,56 евро за мегаватт-час. В Четвертой шведской зоне, с которой Литва соединена морским кабелем NordBalt, цена на электроэнергию составила 53,21 евро за мегаватт-час и была на 14% больше, чем в июне и самой высокой в этом году.
В Литве цена на электроэнергию выросла на 7% до 54,55 евро, а в Эстонии – на 13% до 54,06 евро.
По данным Energijos tiekimas, во второй половине года значительное влияние окажет ремонт соединения NordBalt, который состоится с 16 августа по 28 октября.
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