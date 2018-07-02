Энергетики считают, что эти затраты сократятся, а судно Independence будет нужным для страны и в будущем, поскольку будет играть все большую роль.

Линас Сабаляускас, являющийся гендиректором концерна Achemos grupe, который покрывает четверть всех расходов на содержание терминала, выразил сомнения по поводу действительной роли терминала СПГ в снижении цен на газ в Литве. По его словам, достигнуты не все цели, ставившиеся перед терминалом.

"Вероятно, нельзя утверждать, что судно (судно-хранилище терминала СПГ Independence – BNS) повлияло на цены на газ в Литве. (...) Здесь много составляющих (...) Цель, к которой мы стремились, - избежать зависимости от единственного поставщика, зависимости от высоких, нерегулируемых цен на газ и энергетической зависимости. Результат - обеспечена энергетическая независимость, но мы заявляем, что цены на газ остались высокими", - заявил на дискуссии в понедельник в сейме Л. Сабаляускас.

По его словам, в госбюджете следовало бы предусмотреть отдельную строку для финансирования "стратегических и охраняемых объектов".

Глава Исследовательского центра энергетической безопасности Юозас Аугутис убежден, что если будет решено отказаться от судна после завершения срока аренды, то это станет шагом назад.

"Даже нельзя думать об остановке или возможности продажи судна. (...) Мы потеряем терминал СПГ, вернемся на ту позицию, на которой были раньше", - сказал Ю. Аугутис.

Генеральный директор оператора сети передачи газа Amber Grid Саулюс Билис признал, что потребление газа сокращается, однако меняется и роль газа, например, в энергетике.

"Мы отмечаем сокращение потребления газа, в Литве оно стабилизировалось, в Латвии также стабильно, в зависимости от погоды, а в Эстонии более-менее стабильно. (...) Основная причина - сокращение потребления в энергосекторе. (...) Газовый сектор играет новую роль в качестве балансирующего сектор электроэнергии и регулирующего цены. Газ станет неотъемлемой частью зеленой энергетики", - заявил на дискуссии С. Билис.

Глава оператор терминала СПГ - компании Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс отметил, что компания стремится сократить расходы на содержание терминала. По его словам, с учетом перспектив терминала, выкуп судна может принести больше выгоды, чем его дальнейшая аренда.

"Приобретя судно, Литва смогла бы быть более гибкой с ним, оно могло бы прекрасно служит и как грузовое судно, если не будет потребности доставлять газ с мирового рынка. Если ситуация изменится, и стоимость терминала станет ниже расходов по его содержанию, то его можно будет продать", - сказал М. Юсюс.

Представленное в апреле исследование международной консультационной компании Poyry Management Consulting показало, что Литве наиболее выгодно было бы выкупить судно-резервуар СПГ, несколько менее выгодно было бы продлить договор аренды еще на 20 лет.

За аренду судна-хранилища СПГ Klaipedos nafta за 10 лет заплатит 689 млн долларов (около 557 млн евро). Выкуп судна обойдется в сумму от 121 млн евро до 160 млн евро. Однако сумма выкупа судна, указанная в договоре с норвежской компанией Hoegh LNG, является конфиденциальной информацией.