Глава Enefit Lietuva Витянис Коризна утверждает, что Enefit предложил всем жителям страны альтернативу регулируемым поставкам. По его словам, технически у домашних хозяйств такие возможности были и ранее, но не было реальных альтернатив.
"Мы заявляем, что мы готовы – нет цели ждать, пока зеленую энергию можно будет начать потреблять, сегодня можно платить за это более низкую цену, чем цена регулируемого общественного поставщика", – заявил на пресс-конференции В. Коризна.
По его словам, избрав предложение компании, в зависимости от объемов потребления электроэнергии, домашние хозяйства в этом году смогут сэкономить от нескольких до нескольких десятков евро.
С середины января сейм взялся за рассмотрение предложения постепенной полной либерализации рынка поставок электроэнергии к 2023 году и отказа от регулирования оптовых цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Далее этот предложение намечается рассматривать на весенней сессии, которая начнется 10 марта.
Либерализация рынка электроэнергии – это одно из обязательств Литвы перед Еврсооюзом. В Эстонии рынок поставок электроэнергии полностью был либерализован в 2013 году, в Латвии в 2015 году.
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