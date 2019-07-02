Enefit инвестирует в проект освещения улиц Таураге почти 900 тысяч евро

Это будет один из крупнейших модернизации освещения улиц в Литве, который реализуется через механизм финансирования решений в области экономии энергии ESCO, говорится в сообщении Enefit.
"Самоуправлению Таураге не придется выделить дополнительные инвестиции – этот проект будет финансироваться за счет сэкономленных средств за электричество. Кроме того, Enefit, как исполнитель проекта не только оборудует новое освещение улиц, но и будет заниматься его дальнейшим обслуживанием, до истечения договора с самоуправлением", – сказал для пресс-релиза гендиректор Enefit Витянис Коризна.
Срок действия договора между самоуправлением Таураге и Enefit – 10 лет. Подсчитано, что после замены фонарей на улицах LED-освещением счета самоуправления Таураге за электроэнергию на освещение улиц уменьшатся примерно на 85 тыс. евро в год.
Проект модернизации уличного освещения такого типа Enefit также планирует реализовать в Калварийском самоуправлении. Проекты модернизации уличного освещения посредством механизма ESCO уже проведены в жизнь в Купишкисе, Лаздияй, Пренай и еще нескольких самоуправлениях Литвы.
В начале 2019 года у Enefit было около 1,4 тыс. клиентов, предприятие снабжало электроэнергией более 7,5 тыс. объектов во всей стране. За последний год компания в общей сложности продала конечным потребителям 801 гигаватт электроэнергии, 47% всего проданного электричества было получено из обновляющихся энергоисточников.
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