18-24 мая в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 27,18 евро за мегаватт-час. Столько же электроэнергия стоила и в Латвии, где она повысилась в цене на 11%. В Эстонии цена повысилась на 19% до 29,36 евро. Между тем, на на бирже NordPool электроэнергия подорожала на 14% до 10,02 евро за мегаватт-час.
"Наиболее значительно на цены в странах Северной Европы повлияли обильные осадки, которые обусловили значительный рост производства на гидроэлектростанциях региона. Между тем, разница в ценах в Балтийских странах была связана со снижением энергетических потоков между странами", – заявил в пресс-релизе глава отдела по вопросам важных клиентов Elektrum Lietuva Каролис Багдонас.
На прошлой неделе производство электроэнергии в Балтийских странах сократилось на 11% до 244 гигаватт-часов. Наиболее значительно оно снизилось в Литве – на 26% до 80 гигаватт-часов, в Эстонии – на 11% до 54 гигаватт-часов. Между тем, в Латвии производство выросло на 3% до 110 гигаватт-часов.
За неделю все три Балтийские страны вместе произвели немногим более половины (51%) требующейся им электроэнергии. В Литве генерация составила 38% потребностей страны, в Эстонии – до 39%, в Латвии – 86%.
В Литве и в Латвии потребление электроэнергии сохранялось прежним – соответственно 208 и 128 гигаватт-часов. В Эстонии потребление сократилось на 4% до 137 гигаватт-часов. Совокупное потребление электроэнергии в Балтийских странах снизилось на 1% до 473 гигаватт-часа.
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