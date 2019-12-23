Средняя оптовая цена на электроэнергию в странах Балтии на прошлой неделе выросла примерно на 9% в каждой из стран. Самой дорогой она была в Эстонии, самой дешевой – в Литве, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
© DELFI / Andrius Ufartas

В ценовой зоне Литвы биржи Nord Pool электроэнергия на прошлой неделе стоила 42,16 евро за мегаватт-час, в зоне Латвии – 42,40 евро, в зоне Эстонии – 42,42 евро за мегаватт-час. На всей бирже NordPool цена на электроэнергию повысилась на 2% до 37,53 евро за мегаватт-час.

По оценке экспертов Elektrum Lietuva, среди основных факторов, обусловивших изменения цен, были баланс спроса и предложения, а также заметное сокращение объемов выработки электроэнергии на ветроэлектростанциях.

На прошлой неделе совокупное потребление электроэнергии в странах Балтии упало на 4% до 571 гигаватт-часа, объемы выработки увеличились на 1% до 317 гигаватт-часов. За неделю все три страны Балтии вместе взятые произвели 59% необходимой им электроэнергии.

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