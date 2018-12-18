Цена на электроэнергию в Литве на минувшей неделе составила 57,35 евро за мегаватт-час и оставалась самой высокой в регионе, в Латвии она подорожала на 8,7% до 57,04 евро мегаватт-час, а в Эстонии – на 7,5% до 55,64% за мегаватт-час.

По словам экспертов Elektrum Lietuva на рост цен, кроме прочих факторов влияла сухая и холодная погода в регионе, которая повышала спрос, а также рост цен на топливо.

С 10 по 16 декабря потребление электроэнергии в Балтийских странах выросло на 1% до 613 гигаватт-часов, производство электроэнергии выросло на 16% до 388 гигаватт-часов.

На минувшей неделе все три Балтийские государства вместе произвели 63% требующейся им электроэнергии.