Elektrum Lietuva: весенняя погода снизила цену на электроэнергию

В Литве и Латвии электроэнергия за неделю подешевела на 4% до 41,6 евро за мегаватт-час, а в Эстонии - на 5% до 41,13 евро.
"Подобные тенденции отмечаются во всем регионе биржи Nord Pool. Эксперты Elektrum Lietuva отмечают, что снижение цен обусловлено уменьшением спрос на электроэнергию из-за теплой погоды. Кроме того, на прошлой неделе объемы выработки увеличили ветряные электростанции, возросло количество осадков", - сообщила компания.
2–8 апреля в трех странах Балтии выработка электроэнергии возросла на 6% до 489 гигаватт-часов.
В Литве выработка увеличилась на 5% до 74 гигаватт-часов, в Латвии - на 15% до 179 гигаватт-часов, а в Эстонии - на 1% до 236 гигаватт-часов.
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