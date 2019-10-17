Elektrum Lietuva: В сентябре цена на электроэнергию в Литве снизилась на 1%

В сентябре объемы выработки электроэнергии в Литве возросли на 25%, а цена на электроэнергию снизилась в среднем на 1%, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
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В сентябре средняя цена на электроэнергию в торговой зоне Литвы была 48,79 евро за мегаватт-час, в Латвии – 48,85 евро, а в Эстонии – 48,77 евро. На всей бирже Nord Pool электроэнергия в сентябре в среднем подешевела на 9% до 32,92 евро.

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"На цены на электроэнергию в странах Балтии повлияли запланированные работы по надзору за перемычкой NordBalt, из-за которых мощности снизились на 39%. В конце месяца ограничения мощностей на перемычке между Финляндией и Швецией обусловили сокращение объемов импорта из Северных стран, поэтому в странах Балтии и Финляндии некоторые почасовые цены достигали почти 200 евро", – сказал для пресс-релиза директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии в сентябре было таким же, как в августе – 2132 гигаватт-часов. Страны Балтии выработали в сентября 62% всей необходимой для них электроэнергии.

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