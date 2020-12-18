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В ноябре, по сравнению с октябрем, оптовая цена на электроэнергию в Литве выросла на 9%, сходным был рост цены на электроэнергию и в Латвии с Эстонией, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
Elektrum Lietuva: в ноябре электроэнергия в Литве подорожала на 9%
© Shutterstock

В литовской ценовой зоне на торгах биржи Nord Pool электроэнергия стоила 41,19 евро за мегаватт-час, в Латвии она составила 41,10 евро, а в Эстонии – 40,99 евро за мегаватт-час.

Директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига утверждает, что в ноябре на цены в трех странах Балтии, кроме прочих факторов, влияли большие производственные мощности на ветряных установках в условиях низкого спроса.

В ноябре общее потребление электроэнергии, по сравнению с октябрем, выросло на 2,9% до 2,368 тераватт-часов. Три государства в прошлом месяцев вместе произвели 55% всей потребленной электроэнергии.

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