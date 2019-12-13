"Ноябрь отличался более сухой погодой: количество осадков было меньшим, чем в октябре, а это обусловило снижение уровня воды в резервуарах ГЭС и меньшие объемы производства. Кроме того, по причине более прохладной погоды выросло потребление электроэнергии во всем регионе", – отметил в пресс-релизе глава независимого поставщика электроэнергии Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

По словам М. Гиги, влияние на цену в Балтийских странах оказало и повышение импорта из стран Северной Европы, и повышение на 48% мощностей передачи электроэнергии между Беларусью и Литвой.

В Латвии и Эстонии цена на электроэнергию сократилась на 4% до соответственно 45,26 и 45,72 евро за мегаватт-час.

На всей бирже Nord Pool цена на электроэнергию в среднем повысилась на 14% до 42,15 евро. В странах Северной Европы она выросла на 10% до 42,08 евро и была в среднем на 3 евро выше, чем в Балтийских странах.