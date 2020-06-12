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В мае, по сравнению с апрелем, оптовая цена электроэнергии в Литве выросла на 5%, но, невзирая на это, оставалась самой низкой в Балтийских странах, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
Elektrum Lietuva: в мае электроэнергия в Литве подорожала на 5%
© DELFI / Andrius Ufartas

В литовской ценовой зоне на торгах биржи Nord Pool электроэнергия в минувшем месяце стоила 24,52 евро. В Эстонии среднемесячная цена на электроэнергию выросла на 6% до 25,02 евро и была самой высокой в Балтийских странах, в Латвии электроэнергия подорожала на 4% до 24,53 евро за мегаватт-час.

Как утверждает Elektrum Lietuva, почти во всех зонах торгов биржи Nord Pool, включая Балтийские страны, среднемесячная цена на электроэнергию в мае, по сравнению с апрелем, росла.

В мае общее количество электроэнергии, произведенной в Балтийских странах, было на 8% больше, чем в апреле и составило 1047 гигаватт-часов. В мае общая генерация электроэнергии в Балтийских странах составила 51% всей потребленной ими электроэнергии.

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