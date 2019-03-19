Цена на электроэнергию в Балтийских странах была ниже, чем в среднем на бирже Nord Pool, где они снизилась за неделю на 1% до 42,09 евро за мегаватт-час, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
"Такие ценовые изменения обусловлены ростом количества осадков, небольшим потеплением и снижением цен на топливо, используемое в производстве электроэнергии. Правда, еще один фактор, который не позволил ценам на электроэнергию снизиться еще больше, - это сокращение производства электроэнергии на ветряных установках", – отметил руководитель Elektrum Lietuva по вопросам важных клиентов Каролис Багдонас.
На прошлой неделе потребление электроэнергии в странах Балтии в среднем сократилось на 1% до 563 гигаватт-часов, а производство электроэнергии выросло на 5% до 395 гигаватт-часов. В Латвии этот показатель вырос на 24% до 169 гигаватт-часов, в Эстонии и Литве он снизился на 3% до 148 гигаватт-часов и на 10% до 78 гигаватт-часов.
За неделю Балтийские страны произвели 70% необходимой им электроэнергии.
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