На минувшей неделе электроэнергия дешевела во всех Балтийских странах. В Литве и Латвии электроэнергия подешевела соответственно на 1% и на 2% до 41,88 евро за мегаватт-час, а в Эстонии она снизилась на 1% до 42,01 евро за киловатт-час.
Elektros jungtys
© Reuters / Scanpix

Цена на электроэнергию в Балтийских странах была ниже, чем в среднем на бирже Nord Pool, где они снизилась за неделю на 1% до 42,09 евро за мегаватт-час, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

"Такие ценовые изменения обусловлены ростом количества осадков, небольшим потеплением и снижением цен на топливо, используемое в производстве электроэнергии. Правда, еще один фактор, который не позволил ценам на электроэнергию снизиться еще больше, - это сокращение производства электроэнергии на ветряных установках", – отметил руководитель Elektrum Lietuva по вопросам важных клиентов Каролис Багдонас.

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На прошлой неделе потребление электроэнергии в странах Балтии в среднем сократилось на 1% до 563 гигаватт-часов, а производство электроэнергии выросло на 5% до 395 гигаватт-часов. В Латвии этот показатель вырос на 24% до 169 гигаватт-часов, в Эстонии и Литве он снизился на 3% до 148 гигаватт-часов и на 10% до 78 гигаватт-часов.

За неделю Балтийские страны произвели 70% необходимой им электроэнергии.

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