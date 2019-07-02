Elektrum Lietuva: производство электроэнергии в Литве увеличилось на треть

В Литве на прошлой неделе цена на электроэнергию упала почти на одну десятую, а производство выросло на треть, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

На прошлой неделе, по сравнению с предыдущей, средняя цена электроэнергии на биржах Nord Pool в Литве и Латвии снизилась на 8,4%, а в Эстонии - на 7,9%. Во всех трёх странах Балтии цены на электроэнергию достигли уровня 42,07 евро за мегаватт-час (МВтч).

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По мнению экспертов Elektrum Lietuva, более низкие цены на электроэнергию на бирже были связаны с повышением уровня воды в гидроэлектростанциях Северных стран. Увеличение производства электроэнергии на ветряных электростанциях также предотвратило рост цен.

24-30 июня общее потребление электроэнергии в странах Балтии сократилось на 5% до 466 ГВтч. Производство электроэнергии в странах Балтии за неделю сократилось на 4% до 205 ГВтч.

В течение недели все три страны Балтии вместе произвели 44% от общего объёма необходимой им электроэнергии.

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