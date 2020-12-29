Elektrum Lietuva: на минувшей неделе электроэнергия в Литве подешевела на 40%

В соседней Латвии цена за неделю снизилась на 37%, в Эстонии – на 41% и в обеих странах она составила 31,84 евро за мегаватт-час. На бирже NordPool цена на электроэнергию за неделю снизилась на 35% до 14,82 евро за мегаватт-час.

"Наибольшее влияние на падение цены в регионе на бирже NordPool оказало сокращение потребления в праздничные дни. Кроме того, рыночным изменениям также способствовал рост количества осадков, повышение использования ядерных ресурсов, увеличение на 14% производства электроэнергии", – отметил в пресс-релизе начальник отдела бизнес-клиентов Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.

По его словам, на снижение цен повлияло и увеличение на 61% потоков электроэнергии из Финляндии.

С 21 по 27 декабря, по сравнению с предыдущей неделей, потребление электроэнергии в Балтийских странах снизилось на 9% до 537 гигаватт-часов. За неделю все три Балтийские государства вместе произвели 42% потребляемой ими электроэнергии.