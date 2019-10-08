За неделю цена на электроэнергию в Литве и Латвии снизилась на 17% до 45,9 евро за мегаватт-час и 46,1 евро соответственно. В Эстонии она снизилась на 19% до 45,7 евро.

По оценкам экспертов Elektrum Lietuva, наибольшее влияние на ценовые изменения оказал импорт из стран Северной Европы и из третьих государств.

Потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 1% до 524 гигаватт-часов. С 30 сентября по 6 октября производство электроэнергии в странах Балтии снизилось на 21% до 247 гигаватт-часов.

За неделю три Балтийских государства вместе произвели 47% необходимой им электроэнергии.