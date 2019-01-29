На прошлой неделе цены на электроэнергию росли по всех Балтийских странах. Как утверждает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva, цены росли из-за холодной погоды.
© DELFI / Andrius Ufartas

По сравнению с предыдущей неделей цены на электроэнергию в странах Балтии выросли на 19%. В Литве электроэнергия подорожала до 65,06 евро за мегаватт-час, в Эстонии - до 64,83 евро, в Латвии - до 65,08 евро, сообщила компания Elektrum Lietuva.

За неделю потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 5% до 642 гигаватт-часов, объемы выработки электроэнергии возросли на 16% до 500 гигаватт-часов. За неделю все три страны Балтии вместе взятые выработали 78% необходимой им электроэнергии.

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