aA
Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей выросла на 19%. Такое же подорожание фиксировалось и в Латвии, а в Эстонии цена выросла не столь значительно, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
Elektrum Lietuva: электроэнергия за неделю подорожала во всех странах Балтии
© Shutterstock

13-19 июля в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 35,85 евро за мегаватт-час. В Латвии электроэнергия стоила столько же. В Эстонии электроэнергия подорожала на 9% до 32,91 евро за мегаватт-час. На бирже цена электроэнергию повысились примерно на 36,4% до 3,3 евро за мегаватт-час.

На прошлой неделе выработка электроэнергии во всех странах Балтии увеличилась на 8% до 235 гигаватт-часов. Все три страны вместе взятые выработали 52% необходимого им электричества. В Литве было выработано 50% электроэнергии, в Эстонии - 54%, в Латвии - 54%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Elektrum Lietuva: электроэнергия в странах Балтии в июне подорожала в 1,5 раза (6)

Средняя оптовая цена на электроэнергию в июне по...

Elektrum Lietuva: электроэнергия во всех странах Балтии дешевела 2 недели подряд (1)

Снижение оптовой цены на электроэнергию в странах...

TOP новостей

Врач о волнах COVID-19: вторая будет позже, пока еще не завершилась первая (65)

20 июля в Минздраве представили новейшие данные по...

Вице-министр: платные тесты на COVID-19 могли бы делать и государственные лаборатории (8)

Платные тесты на коронавирус могли бы делать не только...

После изнуряющей жары придут ливни и похолодание

Синоптик Тересе Каунене сказала, что литовская погода...

Rolanda Lingienė

Специалист после появления очага коронавируса в Каунасе: некоторым компаниям грозят санкции (11)

После того как поступила информация о том, что...

Новые правила: изолироваться должны жители Литвы, вернувшиеся с популярных курортов (47)

Жителям Литвы, отдыхавшим в Хорватии, с 20 июля придется...

|Maža didelių žinių kaina