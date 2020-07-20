Elektrum Lietuva: электроэнергия за неделю подорожала во всех странах Балтии

13-19 июля в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 35,85 евро за мегаватт-час. В Латвии электроэнергия стоила столько же. В Эстонии электроэнергия подорожала на 9% до 32,91 евро за мегаватт-час. На бирже цена электроэнергию повысились примерно на 36,4% до 3,3 евро за мегаватт-час.

На прошлой неделе выработка электроэнергии во всех странах Балтии увеличилась на 8% до 235 гигаватт-часов. Все три страны вместе взятые выработали 52% необходимого им электричества. В Литве было выработано 50% электроэнергии, в Эстонии - 54%, в Латвии - 54%.