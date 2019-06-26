Elektrum Lietuva: электроэнергия за неделю подешевела во всех странах Балтии

Электроэнергия на прошлой неделе немного подешевела во всех странах Балтии, а в Северных странах она подорожала, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
© DELFI / Andrius Ufartas

На прошлой неделе по сравнению с предыдущей средняя цена на электроэнергию в Литве и Латвии снизилась на 0,9% и составила 45,93 евро за мегаватт-час, а в Эстонии электроэнергия подешевела на 1,5% до 45,67 евро за мегаватт-час. В целом во всех торговых зонах биржи NordPool средняя цена повысилась на примерно на 4,5% до 29,39 евро за мегаватт-час.

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По словам экспертов Elektrum Lietuva, рост цен в Северных странах на прошлой неделе обусловлен снижением уровня воды в резервуарах гидроэлектростанций из-за небольшого количества осадков, этому же способствовали сокращение объемов выработки электроэнергии на ветроустановках и рост цен на сырье, используемое для выработки электроэнергии.

17-23 июня потребление электричества в странах Балтии сократилось на 3% до 490 гигаватт-часов. В Литве этот показатель уменьшился на 3% до 225 гигаватт-часов, в Эстонии – на 6% до 132 гигаватт-часов, а в Латвии потребление электроэнергии возросло на 1% до 133 гигаватт-часов.

Объемы выработки электроэнергии за неделю в странах Балтии сократились на 6% до 212 гигаватт-часов. В Литве выработка сократилась на 16% до 50 гигаватт-часов, в Латвии – на 4% до 102 гигаватт-часов, а в Эстонии – на 2% до 60 гигаватт-часов.

За неделю все три страны Балтии вместе взятые выработали 43% необходимой им электроэнергии. В Литве выработано 22% необходимой стране электроэнергии, в Латвии – 77%, в Эстонии – 45%.

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