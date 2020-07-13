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Снижение оптовой цены на электроэнергию в странах Балтии фиксируется вторую неделю подряд. Это обусловлено преимущественно увеличением взаимных потоков электроэнергии, в том числе из Северных государств, сообщила компания энергоснабжения Elektrum Lietuva.
Elektrum Lietuva: электроэнергия во всех странах Балтии дешевела 2 недели подряд
© Shutterstock

После того, как на прошлой неделе электроэнергия в Литве подешевела на 7%, в Латвии - на 9%, а в Эстонии - на 6%, оптовая цена на электроэнергию в странах Балтии пришла в соответствие и была 30,17 евро за мегаватт-час.

Общее потребление в странах Балтии 6–12 июля упало на 3% до 448 гигаватт-часов. За неделю страны Балтии вместе взятые выработали 48% необходимой им электроэнергии.

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