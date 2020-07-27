Elektrum Lietuva: электроэнергия в странах Балтии за неделю подешевела на 15%

aA
Средняя оптовая цена на электроэнергию в странах Балтии на прошлой неделе по сравнению с предыдущей снизилась на 15% в каждой из стран, что было преимущественно обусловлено увеличением выработки на ветроэлектростанциях, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
20-26 июля в ценовой зоне Литвы на бирже NordPool электроэнергия стоила 30,58 евро за мегаватт-час. Столько же она стоила и в Латвии. В Эстонии электроэнергия подешевела до 27,94 евро за мегаватт-час. Между тем на бирже NordPool цена на электричество снизилась почти на 32% до 2,25 евро за мегаватт-час.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы в среду намерено вернуть обязательное ношение масок в закрытых помещениях (114)
Правительство Литвы в среду намерено вернуть...
Глава Центра регистра о восстановлении e. sveikatа: если не получится, есть план "Б" (28)
Глава Центра регистра Саулюс Урбанавичюс сказал, что...
Юлюс Калибатас. Почему правящим не нравятся данные ученых ВУ об употреблении алкоголя в Литве (19)
Поскольку я постоянно слежу за информацией о масштабах...
Президент: пациенты не могут быть заложниками не работающей системы e.sveikata (5)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что срочные...
В интервью Delfi - Светлана Тихановская: "Беларуси нужен президент, который заботится о своих людях, а не о себе" (14)
Считанные дни остаются до голосования на выборах...