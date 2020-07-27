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Средняя оптовая цена на электроэнергию в странах Балтии на прошлой неделе по сравнению с предыдущей снизилась на 15% в каждой из стран, что было преимущественно обусловлено увеличением выработки на ветроэлектростанциях, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
Elektrum Lietuva: электроэнергия в странах Балтии за неделю подешевела на 15%
© Shutterstock

20-26 июля в ценовой зоне Литвы на бирже NordPool электроэнергия стоила 30,58 евро за мегаватт-час. Столько же она стоила и в Латвии. В Эстонии электроэнергия подешевела до 27,94 евро за мегаватт-час. Между тем на бирже NordPool цена на электричество снизилась почти на 32% до 2,25 евро за мегаватт-час.

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