Elektrum Lietuva: электроэнергия в странах Балтии за неделю подешевела на 15%

20-26 июля в ценовой зоне Литвы на бирже NordPool электроэнергия стоила 30,58 евро за мегаватт-час. Столько же она стоила и в Латвии. В Эстонии электроэнергия подешевела до 27,94 евро за мегаватт-час. Между тем на бирже NordPool цена на электричество снизилась почти на 32% до 2,25 евро за мегаватт-час.