В Литве и Латвии на прошлой неделе цена на электроэнергию выросла более чем на 13% до 51,78 евро за мегаватт-час, а в Эстонии - на 11% до 47,08 евро за мегаватт-час.

По мнению экспертов Elektrum Lietuva, подобные тенденции обусловлены тем, что за неделю почти на половину сократилось производство на ветряных установках.

С 25 июня по 1 июля совокупное производство электроэнергии в странах Балтии сократилось на 0,7% до 280 гигаватт-часов. В Латвии этот показатель вырос на 3,4% до 62,2 гигаватт-часов, в Эстонии – на 2,1% до 167,5 гигаватт-часов, а в Литве он сократился на 12,8% до 50,1 гигаватт-часов.