Elektrum Lietuva: электроэнергия в странах Балтии подорожала на 7%

Средняя цена на электроэнергию в Литве, Латвии и Эстонии подскочила на 7% до 55,70 евро. Во всех торговых зонах биржи NordPool средняя цена повысилась на 1% до 38,02 евро за мегаватт-час.
На прошлой неделе потребление электричества в Балтийских странах выросло на 3% и составило 474 гигаватт-часа: в Литве – на 2% до 217 гигаватт-часов, в Эстонии – на 4% до 130 гигаватт-часов, в Латвии – на 3% до 127 гигаватт-часов.
22-28 июля выработка электроэнергии в странах Балтии выросла на 16% до 230 гигаватт-часов. За неделю все три страны Балтии вместе взятые выработали 49% необходимой для них электроэнергии.
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