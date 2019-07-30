Elektrum Lietuva: электроэнергия в странах Балтии подорожала на 7%

На прошлой неделе электроэнергия в странах Балтии подорожала на 7%, цена на нее перевалила за отметку 55 евро за мегаватт-час, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
© DELFI / Andrius Ufartas

Средняя цена на электроэнергию в Литве, Латвии и Эстонии подскочила на 7% до 55,70 евро. Во всех торговых зонах биржи NordPool средняя цена повысилась на 1% до 38,02 евро за мегаватт-час.

На прошлой неделе потребление электричества в Балтийских странах выросло на 3% и составило 474 гигаватт-часа: в Литве – на 2% до 217 гигаватт-часов, в Эстонии – на 4% до 130 гигаватт-часов, в Латвии – на 3% до 127 гигаватт-часов.

22-28 июля выработка электроэнергии в странах Балтии выросла на 16% до 230 гигаватт-часов. За неделю все три страны Балтии вместе взятые выработали 49% необходимой для них электроэнергии.

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