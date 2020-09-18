Elektrum Lietuva: электроэнергия в странах Балтии подорожала на 40%

В литовской ценовой зоне биржи электроэнергии Nord Pool в прошлом месяце электроэнергия подорожала до 43,32 евро за мегаватт-час, в Латвии – до 43,41 евро, а в Эстонии оно поднялась до 40,90 евро за мегаватт-час. В Балтийских странах часовая амплитуда цен в августе колебалась от 3,89 евро до 147,54 евро за мегаватт-час.

Цены в регионах торговли электроэнергией стран Северной Европы поднялись еще больше – по сравнению с июлем они выросли почти в два раза.

"В августе по причине ограничений мощностей перемычек SE4 фиксировались сниженные потоки из Финляндии и Швеции. Немного более значительными были мощности перемычек и потоки электроэнергии из Беларуси и Калининградской области, однако они все равно были ниже, чем в августе прошлого года", – отметил в пресс-релизе директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

Совокупное потребление трех Балтийских стран в августе, по сравнению с июлем, выросло почти на 3,7% до 2096 гигаватт. Количество производимой в странах Балтии электроэнергии в августе, по сравнению с июлем, выросло на 31% до 1336 гигаватт, общее генерирование электроэнергии составило 64% потребленной электроэнергии.