За неделю электроэнергия в Литве и Латвии подорожала до 35,99 евро за мегаватт-час (MWh), а в Эстонии – до 35,61 евро. Рост цен был обусловлен увеличением потребления электроэнергии в связи с похолоданием.
С 8 по 14 января потребление электроэнергии в странах Балтии в среднем возросло на 11% до 604 гигаватт-часов (GWh). В Эстонии этот показатель увеличился на 13% до 191 GWh, в Латвии и Литве - на 10% до 157 GWh и 256 GWh соответственно.
Все три балтийские страны за неделю совокупно выработали на 13% больше электроэнергии - на 552 GWh. В Латвии объёмы производства выросли на 21% до 238 GWh, в Эстонии - на 10% до 240 GWh, в Литве понизились на 10% до 74 GWh.
За неделю эти страны выработали 91% необходимой региону электроэнергии.
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