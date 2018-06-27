Elektrum Lietuva: электроэнергия в странах Балтии подешевела на 10%

В Литве и Эстонии на прошлой неделе цена на электроэнергию на бирже Nord Pool снизилась почти на 14% по каждой стране до 45,72 евро за мегатватт-часа и на 42,27 евро за мегаватт-час соответственно. В Латвии электроэнергия подешевела на 13% до 45,72 už мегаватт-час.
По словам экспертов, цены снижались по причине довольно сильного ветра, благодаря которому больше электроэнергии было выработано ветроэлектростанциями. Ценовым изменениям способствовало и завершение работ по техническому надзору на АЭС в Финляндии.
18-24 июня потребление электроэнергии в странах Балтии сократилось на 3% до 473 гигаватт-часов, объемы производства уменьшились на 3% до 282 гигаватт-часов. На прошлой неделе страны Балтии вместе взятые произвели 60% необходимой им электроэнергии.
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