Elektrum Lietuva: электроэнергия в Литве за неделю подорожала на 41%

Электроэнергия дорожала во всех странах Балтии – в Эстонии на 40% до 33,3 евро, в Латвии – на 39% до 33,1 евро. На всей бирже NordPool электроэнергия подорожала на 30% до 12,7 евро.
"На прошлой неделе цены на электричество по большей части были обусловлены погодными условиями. Из-за более сухой и прохладной погоды выработка на ветроэлектростанциях региона Nord pool сократилось на 43% по сравнению с предыдущей неделей", – сказал для пресс-релиза менеджер по работе с важными клиентами Elektrum Lietuva Каролис Багдонас.
Потребление электроэнергии за неделю в странах Балтии увеличилось на 1% до 574 гигаватт-часов. За неделю все три страны Балтии вместе взятые выработали 62% необходимой им электроэнергии.
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