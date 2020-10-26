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Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей снизилась на 2,4%, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
Elektrum Lietuva: электроэнергия в Литве за неделю подешевела примерно на 2%
© DELFI / Andrius Ufartas

19-25 октября в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 37,77 евро за мегаватт-час. Такая же цена была в Латвии и Эстонии.

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