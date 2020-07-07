29 июня – 5 июля электроэнергия в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool стоила 32,48 евро за мегаватт-час. В Латвии фиксировалось похожее снижение цены - на 27% до 32,98 евро, в Эстонии - на 29% до 32,19 евро за мегаватт-час. Между тем цена на электроэнергию на бирже снизилась на 44% до 1,84 евро за мегаватт-час.