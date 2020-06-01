25-31 мая в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 22,15 евро за мегаватт-час. Столько же электроэнергия стоила и в Латвии, где она подешевела на 19%. В Эстонии цена упала на 25% до 22,05 евро. Между тем, на на бирже NordPool электроэнергия подешевела более чем на половину 4,42 евро за мегаватт-час.

На прошлой неделе производство электроэнергии в Балтийских странах выросло на 8% до 264 гигаватт-часов. В Литве оно выросло на 3% до 82 гигаватт-часов, в Латвии – на 9% до 120 гигаватт-часов, а в Эстонии – на 15% до 62 гигаватт-часов.

За неделю все три Балтийские страны вместе произвели немногим более 58% требующейся им электроэнергии. В Литве генерация составила 41% потребностей страны, в Эстонии – до 48%, в Латвии – 97%.

По сравнению с прежней неделей потребление электроэнергии в Литве и Латвии сократилось на 3% до соответственно 203 и 124 гигаватт-часов. В Эстонии потребление сократилось на 6% до 129 гигаватт-часов. Совокупное потребление электроэнергии в Балтийских странах снизилось на 4% до 456 гигаватт-часов.