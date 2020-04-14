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Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве за минувшую неделю по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 15%, дешевела электроэнергия и в других странах Балтии, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva“.
Elektra
Elektra
© Unsplash

В период 6-12 апреля электроэнергия в ценовой зоне Литвы Nord Pool стоила 18,18 евро за мегаватт-час. В Латвии электроэнергия подешевела на 17% и стоила столько же, сколько в Литве. В Эстонии цена на электроэнергию снизилась на 19% и была 17,81 евро за мегаватт-час. На всей бирже NordPool электроэнергия подешевела на 15% до 4,59 за мегаватт-час.

Оператор электропередающей системы Литвы Litgrid отмечает, что с потеплением в Литве продолжился спад потребления электроэнергии - по сравнению с предыдущей неделей этот показатель был на 3% ниже.

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Объёмы местной выработки сократились на 13% и обеспечили 33% потребления электроэнергии в Литве (выработка - 70 гигаватт-часов, потребление - 209 гигаватт-часов).

Как сообщает оператор, в понедельник, второй день Пасхи, на электроэнергетических рынках Европы было зафиксировано необычные явление - отрицательная оптовая цена на электроэнергию, то есть, когда производители сами доплачивают за выработанную ими электроэнергию потребителям. До Литвы эта тенденция не дошла.

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