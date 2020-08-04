Elektrum Lietuva: электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 1%

27 июля - 2 августа на бирже Nord Pool в ценовой зоне Литвы электроэнергия стоила 30,41 евро за мегаватт. Столько же стоила электроэнергия в Латвии, а в Эстонии стоимость электроэнергии была 28,52 евро за мегаватт. На бирже Nord Pool цена снизилась на 26 проц. и составила 1,66 евро за мегаватт..

По мнению руководителя Отдела бизнес-клиентов компании Elektrum Lietuva Артура Затулина, наибольшее влияние на цены оказала ветренная погода в регионе и увеличившееся производство электроэнергии на ветровых электростанциях. А разницу в ценах в странах Балтии обусловили как рост цен в Финляндии, так и снизившиеся мощности передачи из Калининграда.