aA
Оптовая цена на электроэнергию в Литве и Латвии на прошлой неделе, по сравнению с предыдущей, снизилась на 1 проц., в Эстонии повысилась на 2 проц., сообщает независимый поставщик электроэнергии компания Elektrum Lietuva.
Elektrum Lietuva: электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 1%
© DELFI / Kiril Čachovskij

27 июля - 2 августа на бирже Nord Pool в ценовой зоне Литвы электроэнергия стоила 30,41 евро за мегаватт. Столько же стоила электроэнергия в Латвии, а в Эстонии стоимость электроэнергии была 28,52 евро за мегаватт. На бирже Nord Pool цена снизилась на 26 проц. и составила 1,66 евро за мегаватт..

По мнению руководителя Отдела бизнес-клиентов компании Elektrum Lietuva Артура Затулина, наибольшее влияние на цены оказала ветренная погода в регионе и увеличившееся производство электроэнергии на ветровых электростанциях. А разницу в ценах в странах Балтии обусловили как рост цен в Финляндии, так и снизившиеся мощности передачи из Калининграда.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Специалист: цена электроэнергии БелАЭС может стать оружием манипуляций в руках Кремля (54)

Продажа электроэнергии БелАЭС по цене ниже...

Elektrum Lietuva: электроэнергия в странах Балтии за неделю подешевела на 15% (4)

Средняя оптовая цена на электроэнергию в странах...

TOP новостей

Жители Литвы вынуждены платить за услуги врачей в частных клиниках: выбора у людей нет (69)

В Литве говорят об угрозе второй волны коронавируса,...

История водителя Hegelmann Transporte: лишился работы и стал бездомным нелегалом (14)

Отец двоих детей из небольшой таджикской деревни...

За минувшие сутки в Литве подтверждено 17 новых случаев коронавируса, общее число – 2137

За минувшие сутки в Литве подтверждено 17 новых случаев...

Открывается контрольно-пропускной пункт Лаворишкес на литовской-белорусской границе (6)

Во вторник открывается контрольно-пропускной пункт...

Президентские выборы в Беларуси - без наблюдателей из Вильнюса (17)

Президентские выборы в Беларуси в эти выходные...

|Maža didelių žinių kaina