По мнению экспертов Elektrum Lietuva, падение цен обусловлено увеличением количества осадков, которые заполнили резервуары ГЭС стран Северной Европы. Снижению цен способствовало сокращение стоимости разрешений на загрязняющие выбросы и рост объемов производства электроэнергии на ветровых установках.
В Литве и Латвии цена на минувшей неделе снизилась соответственно на 75 и на 6% до – 52,47 евро за мегаватт-час. В Эстонии она снизилась на 5% до 51,76 евро за мегаватт-час.
Потребление электроэнергии в Балтийских странах на минувшей неделе сократилось на 3% до 604 гигаватт-часов, между тем производство уменьшилось на 13% до 333 гигаватт-часов. На прошлой неделе Балтийские страны вместе произвели 55% требующейся им электроэнергии.
Сейм Литвы утвердил бюджет 2019 года (1)
Сейм Литвы во вторник утвердил бюджет 2019 года. За него...
Литовский бизнесмен менял название своей эстонской фирмы 39 раз. Зачем?
Литовец Лауринас Чютис (30 лет, на фото) вывел...
Литва вошла в топ-20 стран у российских туристов (5)
Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг...
Elektrum Lietuva: электроэнергия в Литве снизилась в цене на 7% (7)
На минувшей неделе цена на электроэнергию снижалась...
Сейм Литвы готовится принять госбюджет страны на следующий год
Во вторник литовский парламент планирует утвердить...
TOP новостей
Сейм Литвы утвердил бюджет 2019 года (1)
Сейм Литвы во вторник утвердил бюджет 2019 года. За него...
Премьер-министр Литвы обратился в спецслужбы в связи с возможным влиянием на консерваторов (57)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не...
Жители Литвы должны поспешить с подачей заявок на "детские" деньги
Заявку на получение "детских" денег родители могут...
Источники: Лукишкскую тюрьму переведут в другое место в конце 2019 года (3)
Несмотря на то, что общество считало, что Лукишкский...
Бастующим литовским учителям оказывают и финансовую помощь (17)
В Литве учителя бастуют уже пятую неделю. Им оказывают...