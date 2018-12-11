По мнению экспертов Elektrum Lietuva, падение цен обусловлено увеличением количества осадков, которые заполнили резервуары ГЭС стран Северной Европы. Снижению цен способствовало сокращение стоимости разрешений на загрязняющие выбросы и рост объемов производства электроэнергии на ветровых установках.

В Литве и Латвии цена на минувшей неделе снизилась соответственно на 75 и на 6% до – 52,47 евро за мегаватт-час. В Эстонии она снизилась на 5% до 51,76 евро за мегаватт-час.

Потребление электроэнергии в Балтийских странах на минувшей неделе сократилось на 3% до 604 гигаватт-часов, между тем производство уменьшилось на 13% до 333 гигаватт-часов. На прошлой неделе Балтийские страны вместе произвели 55% требующейся им электроэнергии.