Электроэнергия в странах Балтии в течение недели подорожала всего на несколько центов, самой дешевой она была в Латвии, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
© DELFI / Andrius Ufartas

В Литве на прошлой неделе цена на электроэнергию была 43,66 евро за мегаватт-час, в Эстонии и Латвии цена оставалась похожей - 43,68 евро за мегаватт-час. Между тем на всей бирже Nord Pool цены снизились на 2% до 41,87 евро за мегаватт-час.

25 февраля -3 марта потребление электроэнергии в странах Балтии сократилось на 1% до 573 гигаватт-часов. На прошлой неделе в странах Балтии был выработан такой же объем электроэнергии, как и на предыдущей - 331 гигаватт-час. За неделю все три страны Балтии вместе взятые выработали 58% необходимого им количества электроэнергии.

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