Цена на электричество в Литве на прошлой неделе повысилась на 11% до 50,6 евро за киловатт-час, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
© DELFI / Andrius Ufartas

В Латвии электроэнергия подорожала на 10% до 50,6 евро, в Эстонии - на 1% до 46,3 евро. Средняя цена на всей бирже Nord Pool снизилась на 6% до 37,5 евро.

20-26 мая, по сравнению с предыдущей неделей, потребление электроэнергии в странах Балтии по сути не изменилось и составило 498 мегаватт-часов. Объемы выработки электроэнергии в странах Балтии за неделю увеличились на 2% до 282 гигаватт-часов.

Все страны Балтии, вместе взятые, выработали 57% потребленной в регионе электроэнергии.

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