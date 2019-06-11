Elektrum Lietuva: электроэнергия в Литве подорожала на 10%

В Латвии электроэнергия подорожала на 9% и сравнялась с ценой в Литве, в Эстонии она выросла на 27% до 45,89 евро, между тем в Финляндии - на 27% до 37,59 евро.
По мнению экспертов Elektrum Lietuva, ценовые изменения в Финляндии и Балтийских странах были определены незапланированным простоем соединения Estlink 2, который произошел 4-6 июня, а также непостоянностью мощности в перемычках ЛЭП между Белоруссией и Литвой, Калининградской областью и Литвой.
3-9 июня, по сравнению с предыдущей неделей, потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 1% и составило 495 мегаватт-часов. Объемы выработки электроэнергии в странах Балтии за неделю увеличились на 16% до 264 гигаватт-часов. За неделю страны Балтии произвели 53% требовавшейся им электроэнергии.
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