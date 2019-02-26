Снижение цены на электроэнергию в стране фиксируется в течение всего месяца. В Латвии и Эстонии она снизилась на 6% и достигла одинакового уровня в 43,62 евро.

По мнению экспертов Elektrum Lietuva, наибольшее влияние на цены оказала более теплая погода, таяние снега и повышение уровня воды в реках.

18-24 февраля потребление электроэнергии в странах Балтии оставалась такими, же, как и на предыдущей неделе - 574 гигаватт-часа, выработка электроэнергии выросла на 1% до 327 гигаватт-часов. Все три страны Балтии за неделю выработали 57% всей необходимой им электроэнергии.