В связи с потеплением электроэнергия в Литве дешевела – на минувшей неделе ее цена снизилась на 5% до 43,61 евро за мегаватт-час, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
© DELFI / Andrius Ufartas

Снижение цены на электроэнергию в стране фиксируется в течение всего месяца. В Латвии и Эстонии она снизилась на 6% и достигла одинакового уровня в 43,62 евро.

По мнению экспертов Elektrum Lietuva, наибольшее влияние на цены оказала более теплая погода, таяние снега и повышение уровня воды в реках.

18-24 февраля потребление электроэнергии в странах Балтии оставалась такими, же, как и на предыдущей неделе - 574 гигаватт-часа, выработка электроэнергии выросла на 1% до 327 гигаватт-часов. Все три страны Балтии за неделю выработали 57% всей необходимой им электроэнергии.

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