Цена на электроэнергию в Эстонии и Латвии за неделю снизилась примерно на 2,4% до 42,64 евро за мегаватт-час в каждой из стран, а в Литве - на 3,1% до 42,30 евро за мегаватт-час. Между тем на всей бирже Nord Pool цена подросла в среднем на 1,7% до 42,55 евро за мегаватт-час.
По оценке экспертов Elektrum Lietuva, затраты на производство электроэнергии увеличились из-за роста цен на разрешения на выбросы в атмосферу. Также повлияли изменения температуры воздуха, увеличение объемов выработки электроэнергии на ветроэлектростанциях и дефицит баланса воды в резервуарах гидроэлектростанций Северных стран.
На прошлой неделе потребление электроэнергии в странах Балтии в среднем сократилось на 2% до 567 гигаватт-часов. В Латвии и Литве электроэнергии было потреблено на 2% меньше - соответственно 148 и 242 гигаватт-часов. Между тем в Эстонии этот показатель за неделю не изменился и был 177 гигаватт-часов.
Суд: Институт гендерного равенства необоснованно платил меньше временным работникам
Европейский Институт гендерного равенства ( European Institute...
Litgrid: Алитусскую трансформаторную подстанцию будет развивать Zilinskis ir Co
Важную для проекта синхронизации электросетей с...
Elektrum Lietuva: электроэнергия дешевела во всех Балтийских странах (1)
Электроэнергия на прошлой неделе дешевела во всех...
В Пашилайчай появится ТЦ, в который инвестируют 25 млн. евро (19)
Компания Novatoriai, принадлежащая физическим лицам, в...
Глава Центробанка Литвы: ожидаем кратковременного замедления роста экономики еврозоны (45)
Замедление темпов роста экономики еврозоны, прогноз...
TOP новостей
ЕСПЧ: репрессии CССР против литовских партизан могут считаться геноцидом (469)
Во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)...
Британский парламент отклонил соглашение Терезы Мэй по "брекситу" (2)
Палата общин Британии не поддержала новый вариант...
Все дальше от 3 миллионов - количество жителей Литвы сокращается (67)
В начале марта 2019 года в Литве было чуть больше 2 млн. 790...
Скрытая проблема Литвы: люди хотят умереть дома, но есть и другая сторона медали (17)
Все больше людей, которые больны неизлечимыми...
Поставлена точка в деле, касающемся убийства известного музыканта (6)
В деле об убийстве известного композитора Томаса...