Цены на электроэнергию на прошлой неделе росли во всех трёх странах Балтии. Изменения были вызваны ежегодными работами по техническому обслуживанию соединения между Эстонией и Латвией, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
© DELFI / Andrius Ufartas

На прошлой неделе, по сравнению с предыдущей, электроэнергия в Литве и Латвии подорожала на 3% до 46,20 евро за мегаватт-час (МВтч), в то время как в Эстонии цена оставалась на уровне 45,02 евро за МВтч. Средняя цена на электроэнергию на других биржах Nord Pool снизилась на 2% до 43,17 евро за МВтч.

Статьи по теме:
Цена на электроэнергию в Литве выросла на 14%  (12)
Elektrum Lietuva: В Литве сокращалось и производство электроэнергии, и цена на нее  (5)

По мнению экспертов Elektrum Lietuva, изменения цен на электроэнергию в скандинавских странах были обусловлены падением спроса во время праздничных пасхальных выходных. Воцарившаяся сухая погода, снижение уровня воды в резервуарах гидроэлектростанций и сокращение выработки энергии ветра предотвратили дальнейшее повышение цен.

"На прошлой неделе были зафиксированы также простои смычек Estlink 1 и Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. Наконец, начавшиеся технические работы по обслуживанию соединения между Эстонией и Латвией в начале недели привели к росту цен на электроэнергию в странах Балтии", - говорится в сообщении.

15-21 апреля потребление электроэнергии в странах Балтии сократилось на 9% до 495 ГВтч. В Литве и Латвии показатель снизился на 8%, соответственно до 216 ГВтч и 132 ГВтч, в Эстонии - на 10% до 147 ГВтч.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Elektrum Lietuva: электроэнергия дешевела во всех Балтийских странах (4)

Электроэнергия на прошлой неделе дешевела во всех...

Elektrum Lietuva: электроэнергия в Литве – самая дешевая в странах Балтии (5)

Электроэнергия в странах Балтии в течение недели...

Elektrum Lietuva: электроэнергия в Литве дешевела по причине потепления (11)

В связи с потеплением электроэнергия в Литве дешевела...

Бизнес

Грузооборот в Клайпедском порту вырос в этом году на 11% до 12,1 млн т

За первые три месяца этого года в Клайпедском порту...

Wizz Air начала рейсы из литовской Паланги в Дортмунд

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air начала...

Разыскиваются 3000 жителей, которым полагается вернуть земельные участки

По данным на 1 апреля право собственности на землю, леса...

Еврокомиссия: Государство сможет выделить почти 400 млн евро на развитие "зелёной" энергетики

Европейская комиссия (ЕК) утвердила схему...

Elektrum Lietuva: электричество в странах Балтии дорожало (3)

Цены на электроэнергию на прошлой неделе росли во всех...

TOP новостей

Предупреждение: из Беларуси в сторону Литвы надвигается дым высокий уровень загрязнения воздуха, рекомендуется избегать открытого пространства в городе (27)

Литовская гидрометеорологическая служба объявила в...

 

Темы о сексуальной ориентации вызывают враждебные высказывания (40)

Каждый день в Литве фиксируется более тысячи...

Больничной кассе могут разрешить закупать лекарства для заключённых со СПИДом (4)

Правительство Литвы готовится расставить последние...

Не до смеха. Владимир Зеленский подходит к своему президентству со многими неизвестными (123)

Обычно в ночь выборов в штабе проигравшей стороны –...

Синоптики уточнили, как долго будет продолжаться впечатляющая жара: после этого - все внезапно изменится (3)

После достаточно холодной ночи, день среды будет теплым...