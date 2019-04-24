На прошлой неделе, по сравнению с предыдущей, электроэнергия в Литве и Латвии подорожала на 3% до 46,20 евро за мегаватт-час (МВтч), в то время как в Эстонии цена оставалась на уровне 45,02 евро за МВтч. Средняя цена на электроэнергию на других биржах Nord Pool снизилась на 2% до 43,17 евро за МВтч.
По мнению экспертов Elektrum Lietuva, изменения цен на электроэнергию в скандинавских странах были обусловлены падением спроса во время праздничных пасхальных выходных. Воцарившаяся сухая погода, снижение уровня воды в резервуарах гидроэлектростанций и сокращение выработки энергии ветра предотвратили дальнейшее повышение цен.
"На прошлой неделе были зафиксированы также простои смычек Estlink 1 и Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. Наконец, начавшиеся технические работы по обслуживанию соединения между Эстонией и Латвией в начале недели привели к росту цен на электроэнергию в странах Балтии", - говорится в сообщении.
15-21 апреля потребление электроэнергии в странах Балтии сократилось на 9% до 495 ГВтч. В Литве и Латвии показатель снизился на 8%, соответственно до 216 ГВтч и 132 ГВтч, в Эстонии - на 10% до 147 ГВтч.
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