В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию снизилась примерно на 4% до 44,65 евро за мегаватт-час (МВтч), в Латвии - на 3% до 44,70 евро, в Эстонии - на 1% до 44,92 евро за МВтч.
"Среди основных факторов, повлиявших на изменение цен в странах Балтии, был запуск после ремонта линии электропередачи NordBalt между Швецией и Литвой, что обеспечило увеличение импорта электроэнергии из стран Северной Европы", - говорится в сообщении.
В целом на фондовой бирже NordPool цены на электроэнергию выросли в среднем на 6% до 32,94 евро за МВтч.
Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid сообщает, что в период с 16 по 22 сентября страны Балтии вместе произвели 53% всей потреблённой электроэнергии - 270 гигаватт-часов (ГВтч). Общее потребление электроэнергии в этих странах выросло на 2% и достигло 512 ГВтч.
Elektrum Lietuva: электричество в Литве за неделю подешевело на 4%
На прошлой неделе цены на электроэнергию понизились во...
СРФП провела обыски в сети салонов красоты: "черная" бухгалтерия скрывает миллионы (1)
Следователи Клайпедского отделения Службы...
В Клайпедут идет первый груз СПГ для Eesti Energia (9)
В Клайпеду во вторник должен прийти предназначенный...
Центробанк: Структура литовского экспорта должна измениться быстрее (4)
Структура росшего экспорта Литвы за последнее...
TOP новостей
Вильнюсцы не верят своим глазам: на одной из улиц временно появились два перехода и островки безопасности (14)
"Мать всех заторов", – так в сердцах вильнюсец Матас Б....
В Литве запрещены некоторые лекарства из-за вызывающих рак примесей список (5)
Государственная служба по надзору над лекарствами...
Семья вернулась из отпуска и не получила доверенный компании автомобиль (2)
Представьте себе такую ситуацию: вы оставляете...
Новые прогнозы: с каждым годом в Литве все больше будет ощущаться нехватка специалистов (3)
Через 10 лет в сфере здравоохранения в Литве будет...
Кедисы ради спасения дочери продали свой дом в Гарляве
Дом Кедисов на улице Клонё им уже не принадлежит.