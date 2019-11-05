Elektrum Lietuva: Цены на электроэнергию в Литве за неделю понизились на 0,5%

Электроэнергия в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool на прошлой неделе, по сравнению с предыдущей, подешевела на 0,5% до 45,01 евро за мегаватт-час (МВтч). Цены на электроэнергию в Латвии выросли на 1,3% до 45,83 евро за МВтч, в Эстонии - на 3,9% до 46,31 евро. На бирже Nord Pool средняя цена на электроэнергию выросла на 6% до 38,87 евро за МВтч.
По мнению экспертов Elektrum Lietuva, наибольшее влияние на изменение цен оказали погодные условия, рост цен на уголь и квоты на выбросы.
Общее потребление электроэнергии в странах Балтии за неделю увеличилось на 3% до 545 ГВтч, производство электроэнергии выросло на 1% до 262 ГВтч. За неделю все три страны Балтии вместе произвели 48% необходимого им количества электроэнергии.
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