В Эстонии электроэнергия подорожала почти на десять процентов, однако оставалась более дешевой, чем в Латвии и Литве. В Литве и Латвии на прошлой неделе цена на электроэнергию выросла на 0,5% до 52,06 евро за мегаватт-час, а в Эстонии - на 9% до 51,30 евро за мегаватт-час.

За неделю потребление электроэнергии в Балтийских странах сократилось на 1,5% до 466 гигаватт-часов. Это было обусловлено сокращением на 3,9% до 206,4 гигаватт-часов спроса в Литве, между тем, в Латвии и Эстонии потребление выросло на 1% до 135,4 гигаватт-часов и на 0,1% до 124,6 гигаватт-часов соответственно.

На прошлой неделе совокупное производство электроэнергии в странах Балтии выросло на 3,8% до 293,9 гигаватт-часов. В Латвии этот показатель вырос на 26,5% до 78,8 гигаватт-часов, в Эстонии – на 1,9% до 174,1 гигаватт-часов, а в Литве он сократился на 18% до 41 гигаватт-часа.

На минувшей неделе Балтийские страны вместе произвели 63% необходимой им электроэнергии.