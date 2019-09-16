Elektrum Lietuva: цена на электроэнергию в странах Балтии снизилась на 10%

На минувшей неделе цена на электроэнергию в Литве снизилась почти на 10%, это было обусловлено увеличением мощностей передачи в связи с завершением планового ремонта соединения NordBalt, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
© DELFI / Andrius Ufartas

На прошлой неделе, по сравнению с позапрошлой, цена на электроэнергию в Литве и Латвии снизилась на 9% до 46,31 евро за мегаватт-час, а в Латвии – до 46,29 евро. В Эстонии средняя цена на электроэнергию составила 45,43 евро за мегаватт-час – на 10% меньше, чем на минувшей неделе.

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В целом на бирже NordPool электроэнергия упала в цене в среднем на 9% до 31,19 евро за мегаватт-час.

С 9 по 15 сентября, по сравнению с предыдущей неделей, совокупное потребление электроэнергии в странах Балтии почти не изменилось 489 гигаватт-часов. На прошлой неделе в странах Балтии было произведено 333 гигаватт-часа электроэнергии, или 68% электроэнергии, требующейся странам.

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