"На повышение цены повлияла нехарактерно жаркая и сухая погода в регионе - сухо было почти все три летних месяца. Нехватка осадков определила снижение уровня воды в резервуарах ГЭС Северных стран. По этой причине сокращалось производство на гидроэлектростанциях, росло производство за счет ископаемого топлива", - отмечает в пресс-релизе директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

По его словам, влияние на цены в Литве и Латвии оказал и ежегодный надзор за четырьмя атомными реакторами в странах Северной Европы, и начавшийся в середине августа ремонт смычки ЛЭП между Литвой и Швецией.

В августе, по сравнению с июлем, наиболее значительно подорожала электроэнергия в Латвии - средняя цена выросла на 8% до 59,05 евро, в Литве – также на 8% до 59,03 евро, в Эстонии – на 2% до 55,38 евро. В Эстонии электроэнергия была на 2 евро дороже, чем в Скандинавских странах, а в Литве и Латвии - почти на 6 евро.

По сообщению Elektrum Lietuva, жаркий август в Балтийских странах повысил и потребление электроэнергии - оно выросло на 3% до 2,17 тераватт-часов, между тем, производство увеличилось на 20% до 1,63 тераватт-часов.