В Латвии и Эстонии цена на электроэнергию снизилась на 5% соответственно до 46,95 и 46,84 евро. По оценкам экспертов Elektrum Lietuva, цена на электроэнергию в регионе снизилась за счет выросшего производства на ветряных установках стран Северной Европы. Снижению цен в Балтийских странах также способствовали и значительно выросшие объемы производства электроэнергии.

На прошлой неделе производство электроэнергии в Балтийских странах выросло на 32% до 40 гигаватт-часов, а, по причине преобладавшей на Балтике более холодной погоды, потребление электроэнергии выросло на 6% до 561 гигаватт-часа. За неделю все три государства Балтии вместе произвели 61% необходимой им электроэнергии.