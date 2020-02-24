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В связи с преобладанием ветряной погоды оптовая цена на электроэнергию в Литве, Латвии и Эстонии на прошлой неделе снизилась почти на 20%, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
Elektrum Lietuva: цена на электроэнергию в Литве на минувшей неделе снизилась на 19%
© DELFI / Andrius Ufartas

За неделю цена на электроэнергию в Литве сократилась на 19% до 23,52 евро за мегаватт-час, в Эстонии и Латвии она снизилась на 20% до 23,75 евро за мегаватт-час.

"На минувшей неделе наибольшее влияние оказала ветряная погода – благодаря штормовой погоде производство на ветряных установках выросло на 21% до 2139 гигаватт-часов, по сравнению с предыдущей неделе", – отметил менеджер по делам важных клиентов Elektrum Lietuva Каролис Багдонас.

На минувшей неделе, по сравнению с предыдущей, потребление электроэнергии в Балтийских странах сократилось на 1% и составило 570 гигаватт-часов. За неделю все три страны Балтии произвели 57% требующейся им электроэнергии.

ru.DELFI.lt
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