Цена на электроэнергию на прошлой неделе снизилась во всех трех Балтийских странах, а самой низкой она была в Литве, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
Elektra
© Unsplash

Цена на электроэнергию в Литве снизилась на 1% до 46,76 евро за мегаватт-час, в Латвии – на 3% до 47,1 евро за мегаватт-час, в Эстонии – на 4% до 48,2 евро за мегтаватт-час.

Между тем на всей бирже NordPool цена на электроэнергию в среднем снизилась на 1% до 36,83 евро за мегаватт-час.

Статьи по теме:
Elektrum Lietuva: В сентябре цена на электроэнергию в Литве снизилась на 1%  (1)
Elektrum Lietuva: на минувшей неделе цены на электроэнергию упали во всех странах Балтии  (2)

По оценке экспертов Elektrum Lietuva, среди основных действий, которые преимущественно обусловили ценовые изменения, было снижение передающих мощностей на перемычках между Швецией и Финляндией, а также Латвией и Эстонией.

Потребление электроэнергии в странах Балтии упало на 2% до 521 гигаватт-часа. За неделю все три страны Бвлтии вместе взятые выработали 56% необходимой им электроэнергии.

Статьи по теме:

Elektrum: цена на электроэнергию в странах Балтии сравнялась

Цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе...

Бизнес

Elektrum Lietuva: цена на электроэнергию снизилась во всех трех странах Балтии

Цена на электроэнергию на прошлой неделе снизилась во...

В Клайпеду придет крупный груз СПГ из Норвегии

Во вторник в Клайпеду прибывает новый крупный груз...

Цены на литовскую промпродукцию за год снизились заметнее, чем в других странах Балтии

Индекс цен на литовскую промышленную продукцию за год...

МИД Литвы: пошлины США затронут 0,12% литовского экспорта (8)

В связи с введением на прошлой неделе президентом США...

Вайчюнас: пока нет риска утратить финансирование проекта GIPL со стороны ЕС (2)

В связи с тем, что в Литве тормозятся процедуры...

TOP новостей

Gaisras Alytuje Gaisras Alytuje. Fotografuota 2019.10.17 16.30 val. Gaisras Alytuje

Алитусскую компанию, на которой произошел пожар, регулярно проверяли: работала, несмотря на нарушения (3)

Пожар на алитусской компании по переработке покрышек...

В Островце количество жителей удвоится: новые многоквартирные дома построены для специалистов из России (90)

Островец от литовских городов подобной величины...

Где и кто представляет интересы национальных меньшинств Литвы?

В Литве проживают представители свыше 150...

Чем заканчивается попытка обмана автомата по приему тары (2)

В Литве система залога за тару действует уже третий...

В ближайшие выходные Литва перейдет на зимнее время (2)

В ночь на воскресенье Литва откажется от летнего...