Elektrum: цена на электроэнергию в странах Балтии сравнялась

После нескольких недель перерыва цена на электроэнергию была одинаковой во всех трёх странах Балтии - в Латвии она снизилась на 2% в неделю, в Эстонии цена оставалась без изменения.
По мнению экспертов Elektrum Lietuva, основными факторами, влияющими на изменение цен, стали повышение уровня воды в резервуарах гидроэлектростанций, снижение цен на сырьё, используемое для производства электроэнергии, и время простоя атомных электростанций в Швеции и Финляндии.
На прошлой неделе потребление электроэнергии в странах Балтии увеличилось на 1% до 485 ГВтч. Производство электроэнергии в странах Балтии увеличилось на 16% до 275 ГВтч, и за неделю эти страны в целом выработали 57% необходимой им электроэнергии.
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